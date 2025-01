Stellantis in netto calo in Borsa (-3%) a 12,23 euro dopo i dati auto italiani

Giornata no per Stellantis, che a Piazza Affari registra la peggior performance tra i titoli del Ftse Mib: le quotazioni scivolano del 3% a 12,23 euro. A pesare sono i dati sulle immatricolazioni italiane del mese di dicembre, diffusi ieri a mercati chiusi. Dati che hanno messo in rilievo che le vendite del gruppo sono andate nettamente peggio del mercato, calando del 18,1%, contro il ribasso generalizzato del 4,9%. Così la quota di mercato di Stellantis in Italia si è assottigliata al 23,1%, contro il 26,8% del dicembre 2023. Nell’intero 2024, Stellantis ha immatricolato 452.615 vetture, in calo del 9,9% rispetto alle 502.546 del 2023.

Gli analisti di Equita hanno ricordato che il mercato italiano rappresenta il 9% circa delle vendite del gruppo. Si tratta di un mercato che va male, dal momento che a dicembre ha registrato un calo all'incirca del 5%, nonostante ci siano stati due giorni lavorativi in più rispetto allo scorso anno. «Stellantis ha nettamente sottoperformato, registrando una contrazione dei volumi del 18,1% annuo a causa soprattutto del marchio Fiat (- 41%) e in misura inferiore anche Lancia (-78%)», hanno evidenziato gli analisti della sim, che ad ogni modo non sono sorpresi dai numeri, considerando anche la revisione al ribasso delle previsioni per il 2024 annunciate lo scorso settembre dai vertici di Stellantis. «Resta da verificare l’andamento in Nord America nel quarto trimestre, considerando che l'area rappresenta circa il 30% dei volumi del gruppo, e l’entità dell’effetto prezzi negativi (col rischio che ciò possa trascinarsi anche nel 2025)». Equita conferma ad ogni modo un 'Hold' con target di prezzo a 15 euro sulle Stellantis.