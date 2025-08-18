Stellantis inaugura centro di smontaggio veicoli in Brasile. Primo impianto in Sud America per il riuso di componenti auto

Stellantis ha inaugurato oggi a Osasco, nello Stato di San Paolo, il suo primo Centro di smontaggio veicolare «Circolare Componenti Auto», realizzato con un investimento di 2,06 milioni di euro (13 milioni di reais). L'iniziativa rientra nella strategia globale di decarbonizzazione e fa del gruppo la prima azienda automobilistica in Sud America a dotarsi di uno stabilimento industriale dedicato al riutilizzo dei veicoli a fine vita o incidentati. Il centro crea circa 150 posti di lavoro e ha la capacità di smontare fino a 8.000 veicoli l'anno. Secondo l'azienda, l'attività consentirà di evitare l'emissione di circa 30mila tonnellate di CO₂ all'anno grazie al recupero e alla reimmissione sul mercato dei componenti. «L'economia circolare è strategica per Stellantis e fondamentale per promuovere innovazione, sostenibilità ed efficienza in tutta la filiera automobilistica», ha dichiarato Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis in Sud America.

«Seguendo la logica dei 4R - Rimanifattura, Riparazione, Riutilizzo e Riciclaggio - puntiamo a estendere la vita dei prodotti, ridurre gli sprechi e reintegrare i materiali nel ciclo produttivo». I veicoli arrivano al centro tramite aste e vengono classificati come perdita totale o fine vita. Dopo la decontaminazione, con la rimozione di oli e carburanti, le auto passano alla linea di smontaggio, dove i tecnici selezionano i pezzi riutilizzabili. Questi vengono puliti con prodotti biodegradabili e dotati di un'etichetta di tracciabilità emessa dalla Motorizzazione (Detran). I componenti saranno commercializzati sia attraverso il Centro e il negozio ufficiale su Mercado Livre, sia tramite un nuovo e-commerce. «Oggi riusciamo a dare una destinazione corretta al 100% dei materiali, dai fluidi ai metalli come acciaio, alluminio e rame», ha spiegato Paulo Solti, vicepresidente ricambi e servizi per il Sud America, precisando che quello di Osasco è il secondo centro di smontaggio Stellantis al mondo, dopo quello di Mirafiori.