Stellantis, Industrial Accelerator Act non è sufficiente per rafforzare l'auto

«L'obiettivo della legge sull'Industrial Accelerator Act è rafforzare la base industriale europea in un contesto caratterizzato da una crescente concorrenza sleale a livello globale e da una sempre maggiore dipendenza dai fornitori extra Ue. La proposta presentata dalla Commissione non è sufficiente a raggiungere questo obiettivo». E' il commento di Stellantis. «Per proteggere e promuovere realmente l'industria automobilistica europea e i milioni di posti di lavoro che essa sostiene, la politica - aggiunge Strellantis - deve essere semplice da attuare e fornire una compensazione chiara e tempestiva all'aumento dei costi del Made in Europe. Deve inoltre garantire condizioni di parità per tutti i costruttori automobilistici che vendono sul mercato europeo. Continueremo a collaborare con tutte le parti interessate per raggiungere l'obiettivo della legge».