Inizia l'era Filosa, più italiani ai vertici Stellantis. Il nuovo Ad è l'ultimo top manager nominato da Marchionne

L'era Filosa inizia ufficialmente per Stellantis: è all'insegna della continuità e ha un'impronta più italiana. Il nuovo amministratore delegato, l'ultimo top manager nominato da Sergio Marchionne, prende formalmente le redini del gruppo, che gli erano state affidate all'unanimità a fine maggio, e indica subito, senza perdere tempo, la squadra con cui governerà l'azienda. Altri tre manager italiani entrano nel leadership team: Davide Mele che dirigerà l'area Product Planning, Monica Genovese, responsabile dell'area acquisti (rpt acquisti) ed Emanuele Cappellano, responsabile per il Sud America e nuovo numero uno di Stellantis Pro One, unità dei veicoli commerciali. A Piazza Affari il titolo Stellantis parte in calo, arriva a perdere il 5,7%, ma poi riduce il calo e chiude la giornata con una flessione del 2,1% a 8,01 euro: si tratterebbe di prese di beneficio dopo il mini rimbalzo di venerdì scorso a seguito dei nuovi rumors sulla cessione di Maserati, ancora una volta smentite da Stellantis. Filosa, 52 anni, origini napoletane, manterrà la guida del Nord America e i brand americani. Richard Palmer continuerà come consulente strategico.

Lasciano Stellantis Maxime Picat, che era stato in lizza con Filosa per la carica ed è ora in corsa per sostituire Luca De Meo nella carica di amministratore delegato di Renault, e Beatrice Fouche. «Il team che annuncio oggi - sottolinea Filosa - attinge a tutto ciò che di meglio c'è in Stellantis, leader interni che hanno una profonda conoscenza delle nostre persone, dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti, competenza ai massimi livelli e uno spirito imprenditoriale che sarà fondamentale per il nostro successo futuro. Tutti noi condividiamo un immenso orgoglio per il percorso compiuto e una costante dedizione alla costruzione del nostro futuro, insieme e in stretta collaborazione con i nostri concessionari, fornitori, partner e comunità. Grazie al talento e alla passione di questo team, metteremo a frutto i nostri molteplici punti di forza per fare di Stellantis uno dei protagonisti vincenti nella nuova era, sia per la nostra azienda che per il nostro settore». Il nuovo ad dovrà far fronte alle difficoltà del settore in un contesto caratterizzato da forti cambiamenti tecnologici ma anche dalla tensioni geopolitiche.

Nel team operativo lo affiancheranno anche Doug Ostermann, che mantiene la carica di responsabile finanziario e si occuperà di fusioni, acquisizioni e joint venture; Jean-Philippe Imparato, che continua a ricoprire il ruolo di responsabile per l'Europa allargata e dei brand europei di cui ora farà parte anche Maserati; Philippe de Rovira che è stato incaricato di guidare il resto del mondo e mantiene la responsabilità per Stellantis Financial Services; Ned Curic confermato alla guida dell'area Product Development & Technology; Sébastien Jacquet, nominato all'inizio del mese responsabile dell'area Quality, Scott Thiele che assume la guida dell'area Supply Chain e mantiene le attività precedentemente svolte nelle aree Planning e Manufacturin; Arnaud Deboeuf che mantiene la guida dell'area Manufacturing; Xavier Chéreau che resta a dirigere l'area Human Resources, Sustainability e It; Clara Ingen-Housz responsabile dell'area Corporate Affairs & Communications.

Oltre al Leadership Team di Stellantis, riporteranno direttamente al ceo: Ralph Gilles come responsabile dell'area Design, Olivier Francois come responsabile dell'area Marketing, Alison Jones che sarà ora responsabile dell'area Parts & Services e della Circular Econoomy e Giorgio Fossati come General Counsel. . Nella prima giornata di Filosa la Fiom protesta a Torino con due striscioni contro Stellantis: «Il 24 giugno, in occasione dei festeggiamenti del San Giovanni, patrono di Torino, finanziati dal gruppo Stellantis, verrà lanciata la Grande Panda, ma la nuova vettura non verrà prodotta a Torino» dice la Fiom che chiede al gruppo di dare un segnale concreto a Mirafiori producendo oltre alla 500 ibrida anche la Fiat Tipo.