Stellantis insieme a TheF Charging per realizzare un network di 15mila punti di ricarica in Europa entro il 2025

TORINO - Stellantis, tramite Fca Italy e il coordinamento della business unit e-Mobility, e TheF Charging hanno avviato una partnership per la realizzazione in Europa di un network di ricarica pubblico accessibile a tutti i veicoli elettrici e che riservi condizioni esclusive per i clienti Stellantis. L’obiettivo è realizzare un vasto network europeo che favorisca la mobilità elettrica ed elettrificata, anche nell’ottica dei target sulla mobilità sostenibile nell’ambito del pacchetto «Fit for 55» presentato dalla Commissione europea. Le due società hanno identificato in tutta Europa oltre 1.000 proprietari o gestori di località in grado di soddisfare le principali necessità di ricarica dei clienti: strutture in centro città, strutture dedicate ai bisogni primari e ai trasporti, al tempo libero e alla grande distribuzione, per un totale di oltre 15.000 sedi in Europa e due milioni di posti auto. Queste località saranno parte del network di ricarica che Stellantis e TheF Charging svilupperanno e promuoveranno in collaborazione almeno fino al 2025.

L’inaugurazione del network avverrà entro il 2021 con l’installazione delle prime stazioni di ricarica quick in Italia, quindi la rete si espanderà in tutta Europa. «Stellantis sta lavorando alla creazione di collaborazioni strategiche per favorire la diffusione della e-mobility, sfruttando non solo le competenze interne ma anche le specializzazioni dei partner, per accelerare l’introduzione sul mercato di nuove tecnologie al passo con i tempi», ha detto Anne-Lise Richard, responsabile della Business Unit e-Mobility Global di Stellantis. La partnership con Stellantis «dà ulteriore impulso alla realizzazione del nostro network di ricarica in Europa», ha aggiunto Federico Fea, amministratore delegato di TheF Charging, spiegando che «la collaborazione tecnologica e commerciale permetterà di generare benefici lungo l’intera catena del valore».