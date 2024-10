Stellantis intende chiudere e vendere il maggior impianto di prova negli Usa

Stellantis ha intenzione di chiudere e vendere il suo maggior impianto di prova entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato la Cnbc, citando fonti a conoscenza dei fatti. L'impianto si trova in Arizona, negli Stati Uniti, e copre 4.000 acri tra Phoenix e Las Vegas. È usato per lo sviluppo e i test sulle auto da quando Chrysler lo comprò da Ford Motor nel 2007, per 35 milioni di dollari. Secondo i dati del luglio 2019, nell'impianto lavorano 69 persone. Il prossimo anno, Stellantis ha intenzione di usare per i suoi test un impianto, sempre in Arizona, di proprietà di Toyota Motor.