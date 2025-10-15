Stellantis investe 13 miliardi negli Stati Uniti: cinque nuovi modelli e 5mila posti di lavoro

Stellantis investe 13 miliardi di dollari negli Usa. Il più grande investimento nei 100 anni di storia dell'azienda negli Stati Uniti. La produzione statunitense verrà potenziata del 50% con cinque nuovi modelli e 19 iniziative di prodotto nei prossimi quattro anni, generando oltre 5.000 nuovi posti di lavoro negli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. I nuovi lanci di prodotto, spiega il gruppo, si aggiungeranno a una programmazione regolare e già pianificata fino al 2029 di 19 modelli aggiornati in tutti gli stabilimenti statunitensi e di gruppi propulsori rinnovati. «Questo investimento negli Stati Uniti - il più grande e individuale mai realizzato nella storia di Stellantis - stimolerà la nostra crescita, rafforzerà i nostri impianti produttivi e porterà piu posti di lavoro americani negli Stati che consideriamo la nostra casa», ha dichiarato Antonio Filosa, ceo di Stellantis e coo per il Nord America.

Mentre ci prepariamo ai prossimi 100 anni, poniamo il cliente al centro della nostra strategia, ampliando la nostra gamma e offrendo loro la libertà di scegliere i prodotti che desiderano e amano." «Accelerare la crescita negli Stati Uniti è stata una priorità assoluta fin dal mio primo giorno. Il successo in America non è solo un bene per Stellantis negli Stati Uniti, ma ci rende più forti ovunque», ha dichiarato Filosa. Il piano di investimenti da 13 miliardi di dollari include i costi di ricerca, di sviluppo e dei fornitori per l'attuazione dell'intera strategia di prodotto dell'Azienda per i prossimi quattro anni, nonche gli investimenti nelle attività produttive di Stellantis. In particolare lo stabilimento di Belvidere, Illinois, riaprirà per la produzione di due nuovi veicoli Jeep.

Un nuovo pick-up di medie dimensioni sarà assemblato a Toledo, in Ohio. E lo stabilimento di Warren, in Michigan, produrrà un nuovo Suv di grandi dimensioni, disponibile in versione elettrica a autonomia estesa e con motore a combustione interna. La prossima generazione di Dodge Durango sarà prodotta a Detroit. E gli stabilimenti di Kokomo, in Indiana, produrranno il nuovissimo motore Gmet4 Evo.