Stellantis investe 200 milioni per Sochaux. Lo stabilimento compie 110 anni, sarà modello globale per Gruppo

SOCHAUX - È giunto quasi a regime il rilancio dello storico stabilimento Stellantis di Sochaux (Francia), dove in 110 anni si sono prodotti oltre 24 milioni di veicoli, per lo più a marchio Peugeot. Con un investimento di 200 milioni di euro, previsti nel piano ‘Sochaux 2020-2022’, la fabbrica è in grado di produrre già ora 1.000 vetture al giorno, per salire a quota 1.200. Basato sulla piena automazione del ciclo produttivo, dalla logistica delle componenti al controllo della qualità, in cui il Gruppo ha registrato un miglioramento, l’impianto è dedicato ai modelli 3008 e 5008 della Peugeot. «Sochaux - ha spiegato il responsabile mondiale della Manifattura del Gruppo Arnaud Deboeuf - è destinato a diventare un modello e un punto di riferimento per Stellantis nel mondo». Un modello destinato quindi a prendere piede anche in Italia negli impianti di Melfi, Mirafiori, Cassino e Pomigliano d’Arco. È finita l’epoca della grande fabbrica per il Gruppo Stellantis, che punta ad «adattare le dimensioni degli impianti per ridurre i costi di gestione e adeguarli alle richieste del mercato».

Lo ha detto il responsabile Manifattura del Gruppo Arnaud Deboeuf presentando gli interventi per la modernizzazione della storica fabbrica di Sochaux, fondata nel 2012. «Non chiudiamo le nostre fabbriche - ha spiegato - cerchiamo di adattarle alle nuove sfide del mercato. In Portogallo ad esempio abbiamo una fabbrica piccola ma molto efficiente». «A Sochaux - ha proseguito - riducendo le linee da due a una siamo scesi da 9mila a 6.200 persone. Il calo dell’organico nel settore dell’auto è una realtà da cui non possiamo prescindere». «Un dimagrimento degli impianti - ha aggiunto Deboeuf - è necessario ovunque, in Francia, in Spagna e in Italia per raggiungere l’obiettivo di una maggior efficienza e flessibilità ed essere pronti ad agganciare un’eventuale ripresa». Sul fronte del personale Deboeuf ha ricordato che «sono iniziati esodi volontari e incentivati» e «si andrà avanti» d’intesa con le parti sociali, aggiungendo che «non ci sono obiettivi precisi».