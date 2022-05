Stellantis investe 2,8 mld di dollari per impianti in Canada. Windsor e Brampton produrranno auto elettriche

NEW YORK - Stellantis investe 2,8 miliardi di dollari per riorganizzare e ammodernare due stabilimenti canadesi per la produzione di veicoli elettrici. Gli impianti sono quello di Windsor e quello di Brampton. «Questi investimenti affermano il nostro impegno di lungo termine in Canada e rappresentano un importante passo» verso i veicoli a emissioni zero, afferma Mark Stewart, il chief operating officer di Stellantis North America. L’annuncio è un «investimento nei nostri lavoratori e nel nostro futuro», osserva il premier canadese Justin Trudeau.