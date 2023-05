Stellantis investe in Lyten per le batterie al litio-zolfo. Azienda della Silicon Valley. Tavares: «Investimento strategico»

TORINO - Stellantis Ventures, il fondo di venture capital di Stellantis, ha investito in Lyten, un’azienda con sede nella Silicon Valley pioniera nell’impiego del grafene tridimensionale sintonizzabile, che ha dimostrato una significativa riduzione delle emissioni di gas serra e anticiperà la transizione verso la mobilità sostenibile Stellantis e Lyten svilupperanno delle applicazioni per batterie innovative per auto elettriche e ibride al litio-zolfo, alleggerimento dei veicoli e soluzioni avanzate di rilevamento a bordo Ô stato verificato che le batterie al litio-zolfo sono a impatto zero su larga scala, sono potenzialmente in grado di fornire una densità energetica più che doppia rispetto alle batterie agli ioni di litio e rappresentano una soluzione alternativa ai catodi a base di nichel-manganese-cobalto.

«Siamo molto soddisfatti che Stellantis Ventures, il braccio operativo per gli investimenti in venture capital di un’azienda globale innovatrice nel settore automotive, abbia dimostrato di credere fortemente nei nostri supermateriali per la decarbonizzazione Lyten 3D Graphene», commenta Dan Cook, presidente e ceo di Lyten. «Abbiamo visitato di recente Lyten e siamo rimasti impressionati dal potenziale di questa tecnologia in grado di contribuire a una mobilità pulita, sicura e accessibile», spiega Carlos Tavares, ceo di Stellantis. «La piattaforma di materiali di Lyten rappresenta un investimento chiave per Stellantis Ventures, in linea con l’obiettivo aziendale del Dare Forward 2030 di accelerare l’impiego di tecnologie innovative mettendo il cliente al centro».