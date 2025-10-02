Stellantis, ipotesi vendita attività car sharing Free2Move. No comment dell'azienda

Stellantis sta valutando la vendita della sua attività di car sharing Free2move. Lo rende noto Bloomberg che cita fonti vicine all'operazione 'che hanno chiesto di non essere identificate'. No comment da parte di Stellantis. La casa automobilistica - spiega Bloomberg - ha contattato potenziali acquirenti per Free2move. Le valutazioni sarebbero in una fase iniziale e non c'è certezza che si arrivi a un accordo.