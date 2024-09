Stellantis: Knight, su target emissioni noi pronti, non equo cambiare regole in corsa

Su un ipotetico cambiamento dei target sulle emissioni del settore auto da parte dell’Unione europea, cosa di cui è aperto un acceso dibattito, “è molto più probabile che non cambi nulla perché credo che l’Unione europea sia ormai troppo avanti per fare marcia indietro”. Lo ha detto la Cfo di Stellantis, Natalie Knight, durante una conferenza virtuale organizzata da Bank of America. "Ci sono più pressioni in questo senso rispetto a tre mesi fa, ma dal nostro punto di vista un cambiamento in corsa sarebbe molto difficile. Ci hanno chiesto di essere pronti a un determinato scenario e noi siamo pronti per la competizione. Onestamente noi non pensiamo sia equo cambiare le regole a metà del gioco, quando era stato detto chiaramente quali fossero i termini e le tempistiche", ha detto Knight, sottolineando che "il 2025 sarà comunque sfidante, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e siamo pronti".