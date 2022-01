Stellantis, l’ad Feuell: «Chrysler totalmente elettrica da 2028». Presentato al Ces il concept Airflow

Il marchio Chrysler (Gruppo stellantis) produrrà solo auto elettriche dal 2028. Lo ha affermato Chris Feuell, amministratrice delegata del brand in una intervista. La prima vettura elettrica di Chrysler sarà lanciata sul mercato nel 2025 e, intanto, oggi al Ces di Las Vegas sarà presentato il concept Airflow, vettura crossover completamente elettrica che ha una autonomia con una sola ricarica tra 350 e 400 miglia, secondo quando indicato dalla casa automobilistica.

«Trasformeremo il portafoglio modelli - ha detto la ceo Chris Feuell a The Detroit News durante una chat video - per essere molto focalizzati sulla sostenibilità e sulla tecnologia, ma tenendo presente la necessità di supportare lo spostamento delle persone ed essere accessibili per i nostri clienti».