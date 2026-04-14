Stellantis, l'ad Filosa agli azionisti: «Ancora molto lavoro da fare, avanti con responsabilità e disciplina»

“Abbiamo ancora molto lavoro da fare e stiamo procedendo con urgenza, responsabilità e disciplina. Insieme, vinceremo”. Così il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, nel suo intervento all’assemblea dei soci che ricordando come il 2025 sia stato “un anno anno di transizione” in cui “abbiamo affrontato venti contrari”, ha evidenziato che “nell'ambito di questo impegno, abbiamo condotto una revisione completa della nostra strategia e delle nostre operazioni.Abbiamo riallineato i nostri piani alle preferenze dei clienti e alle realtà del mercato, identificato e risolto i problemi di produzione e qualità e iniziato a colmare sistematicamente le lacune operative.

“Allo stesso tempo, abbiamo rafforzato la disciplina nell'allocazione del capitale, con la redditività e la generazione di cassa come priorità chiare e non negoziabili - ha proseguito Filosa osservando che “soprattutto , un principio ha guidato le nostre decisioni: rimettere i clienti, e le loro reali esigenze, al centro di tutto ciò che facciamo. Nel 2025, abbiamo lanciato 10 nuovi veicoli che offrono ai clienti una vera libertà di scelta tra motorizzazioni a combustione interna, elettriche a batteria, mild-hybrid, ibride, a range extender e ibride plug-in”.