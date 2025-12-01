Stellantis, l'ad Filosa: «Bene Merz su revisione normative Ue, è grande opportunità per ripensare regole»

«Accogliamo con favore il sostegno del governo tedesco alle revisioni delle normative europee». Così il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, a commento della lettera inviata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen in cui ha ufficializzato la sua contrarietà al divieto di vendita di auto termiche in Europa dal 2035. «Esso - ricorda Filosa - si basa sul pacchetto di proposte dell'Acea, tutte urgentemente necessarie per riportare l'industria automobilistica europea alla crescita. Questo pacchetto include nuovi obiettivi per i veicoli commerciali leggeri (Lcv), un quadro normativo per le auto di piccole dimensioni e misure per accelerare il rinnovo del parco auto». «Ora abbiamo una grande opportunità per ripensare le regole e conciliare i tre obiettivi chiave dell'Europa: decarbonizzazione, resilienza industriale che protegga i posti di lavoro e l'autonomia strategica, e accessibilità economica», conclude il ceo di Stellantis.