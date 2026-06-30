Stellantis: la banca captive del gruppo Financial Services Italia cartolarizza prestiti auto per 1,2 mld

Stellantis Financial Services Italia ha completato con successo il collocamento della cartolarizzazione pubblica che riguarda crediti finalizzati all’acquisto di auto del valore iniziale di 1,2 miliardi di euro. Stellantis FS è la banca captive del Gruppo Stellantis, una joint venture partecipata da Stellantis Financial Services Europe e Santander Consumer Bank. La società veicolo Auto Abs Italian Stella Loans ha emesso titoli obbligazionari Asset-Backed (Abs) in tranche Senior, Mezzanine e Junior sottoscritti da parte di investitori qualificati. I titoli Senior e Mezzanine sono dotati di rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. La società veicolo comprerà i crediti su base rotativa per un periodo di sei mesi.

L’operazione è stata strutturata ai sensi del regolamento europeo sulle cartolarizzazioni “Simple, Transparent and Standardised” ed ha finalità sia di funding che di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito (Srt). "Siamo molto soddisfatti del successo di questa operazione, che conferma la capacità di Stellantis FS di accedere con continuità ed efficacia ai mercati dei capitali, anche in contesti complessi", ha detto Sergio Lino, Cfo di Stellantis FS, sottolineando che la transazione "rappresenta un tassello rilevante nella gestione attiva del bilancio, consentendoci di coniugare in modo efficiente obiettivi di funding, diversificazione delle fonti e ottimizzazione del capitale regolamentare attraverso un significativo trasferimento del rischio di credito".