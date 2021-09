Stellantis, Dongfeng cede per 600mln euro l'1,15% del capitale. Mantiene ancora il 4,5% del gruppo

PECHINO - Il gruppo cinese dongfeng ha annunciato di aver ceduto parte della sua quota in Stellantis, l’1,15% del capitale del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa, per 600 milioni di euro. In un comunicato alla borsa di Hong Kong, Dongfeng, costruttore di auto con sede a Wuhan, indica di aver venduto 36,1 milioni di azioni Stellantis e di mantenere ancora un’interessenza pari al 4,5% del capitale del costruttore franco italo-statunitense. Dongfeng, già azionista di Psa, dovrà vendere la sua partecipazione in Stellantis entro la fine del 2022. Nella comunicazione il gruppo cinese non ha indicato chi ha acquisito il pacchetto di azioni Stellantis.