Stellantis, la cinese Hongqi tratta per produrre in una fabbrica in Spagna del Gruppo

Hongqi, brand di vetture di lusso, è in trattative con Stellantis per produrre veicoli in uno degli stabilimenti spagnoli del gruppo italo-francese, nell’ambito della sua espansione in Europa. Lo riporta Reuters, secondo cui Faw, gruppo statale che controlla Hongqi, starebbe portando avanti trattative con Stellantis tramite il gruppo delle auto elettriche Leapmotor, di cui sia Faw sia Stellantis sono investitori (Stellantis, tra l'altro, con Leapmotor ha una joint venture, Leapmotor Internationa, per commercializzare auto in Europa).

I colloqui, se portassero ad azioni concrete, per il momento non confermate, potrebbero accelerare l'espansione europea di Hongqi e i suoi piani di lanciare vari modelli elettrici e ibridi nella regione entro il 2028, aiutandola al contempo a evitare di spendere centinaia di milioni di dollari per un nuovo stabilimento. Secondo le fonti sentite, in questo modo Hongqi potrebbe avviare rapidamente la produzione in Europa. Come già in altre occasioni, quando si è parlato di trattative in corso con altri gruppi cinesi su operazioni analoghe, Stellantis ha sottolineato che "nell'ambito della sua normale attività, il gruppo intrattiene colloqui con diversi operatori del settore in tutto il mondo su vari argomenti, sempre con l'obiettivo finale di offrire ai clienti le migliori soluzioni di mobilità".