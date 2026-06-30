Stellantis, la Fiat Topolino sbarca in Vaticano per un impegno condiviso: “insieme per la mobilità sostenibile”

Fiat annuncia un impegno condiviso con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, rafforzando la comune volontà di promuovere una mobilità più sostenibile e responsabile attraverso soluzioni innovative completamente elettriche. E proprio per questo, Fiat fornirà al Vaticano una flotta dedicata di 30 veicoli, tra cui Topolino e TRIS, progettati per soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana all'interno della Città del Vaticano. I veicoli saranno utilizzati dai dipendenti del Governatorato per le operazioni e le attività interne, contribuendo a una mobilità più efficiente, pratica e a basso impatto ambientale.

L'introduzione della flotta completamente elettrica è in linea con la strategia ambientale promossa dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, che ha lanciato un programma di sviluppo della mobilità sostenibile denominato «Ecological Conversion 2030», volto a ridurre l'impronta di CO2 del proprio parco veicoli. Questo percorso di decarbonizzazione, con l'obiettivo di raggiungere una flotta a zero emissioni entro la fine del decennio, è pienamente in linea con la strategia di Fiat, che mira a rendere la mobilità di merci e persone sempre più sostenibile attraverso le sue soluzioni di micromobilità.

I primi 20 veicoli sono stati consegnati presso la sede del Governatorato, alla presenza di mons. Emilio Nappa, dell'avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, Segretari Generali del Governatorato e di Olivier Francois, Ceo di Fiat e Cmo di Stellantis. La cerimonia di consegna, che si è tenuta stamane proprio negli spazi del Governatorato, ha anticipato un evento più ampio che si è tenuto a Roma, dedicato all'intera micromobilità di Fiat, dove il marchio ha presentato la sua visione per il futuro della mobilità urbana compatta e il suo ruolo in espansione in questo segmento di mercato in rapida evoluzione.