Stellantis, la Germania sostiene fabbrica batterie con 437 mln. Per il sito di Kaiserslautern cofinanziamento Governo e Land

BERLINO - La futura fabbrica di batterie nel sito Opel di Kaiserslautern, del gruppo Stellantis, beneficerà del sostegno pubblico del governo federale tedesco e del Land della Renania Palatinato grazie ad un contributo di 437 milioni di euro. Lo riportano diversi media tedeschi, tra cui finanzen.net. Il ministro dell’economia Peter Altmaier e la ministra-presidente della Renania-Palatinato Malu Dreyer hanno consegnato oggi una notifica di finanziamento. Il Land parteciperà con un contributo di 51 milioni. Altmeier ha parlato di un grande passo per rendere possibile la trasformazione ecologica e la protezione dell’ambiente e «al tempo stesso un grande passo per la conservazione della base industriale di Europa, Francia e Germania». Il sito di Kaiserslautern produrrà batterie per la produzione annuale di 500.000 auto elettriche e dovrebbe creare 2000 posti di lavoro.