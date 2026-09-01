Stellantis, la Pandina si conferma la più venduta in Italia, altri 4 modelli del gruppo nella “top ten”

La crescita di Stellantis in Italia nel mese di agosto è legata alle vendite di Leapmotor, ma anche escludendo il brand della joint venture Leapmotor International l'aumento è in linea con la crescita del mercato (quota al 26%). Nella classifica delle auto più vendute del mese, al primo posto è stabile la Fiat Pandina, con 4.686 immatricolazioni e il 6,8% di quota del mercato. Nelle prime 10 posizioni sono presenti altri quattro modelli Stellantis: Citroën C3, Jeep Avenger, Fiat Grande Panda e Peugeot 208 al terzo, quarto, quinto e nono posto. «Risultati che confermano la forza dei nostri marchi» sottolinea Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia. Fiat nel mese di agosto ha registrato 7.637 immatricolazioni pari al 11% di quota in crescita dell'1,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Anche nei primi otto mesi è in crescita dell'1,8% con 128.582 immatricolazioni e 11,4% di quota di mercato.

Fiat ha inoltre ottenuto la leadership nel canale di vendite a «Privati» dove, ad agosto, ha registrato la quota del 11,1%, in crescita del 2,5%, mentre nei primi otto mesi ha superato le 70.000 immatricolazioni con la quota dell'11,5% in crescita del 2,7%, confermandosi leader anche nel cumulato dell'anno. In aumento le vendite di Leapmotor che in agosto ha registrato 851 immatricolazioni, in aumento del 255% rispetto ad agosto 2025, raggiungendo una quota dell'1,2% (+0,9%). Ancora una volta significativa la performance nel mercato delle vetture elettriche. Ad agosto Leapmotor ha raggiunto il 7% nel mercato Bev, conquistando il terzo posto assoluto tra i costruttori di vetture elettriche.

Ancora più rilevante la performance nel canale privati, dove Leapmotor si conferma il punto di riferimento del mercato elettrico con una quota del 14,7%, conquistando la prima posizione assoluta tra tutti i brand Bev. Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional si conferma leader in Italia ad agosto con 2.262 immatricolazioni e quota del 27,1% e nei primi otto mesi con 29.699 pari al 24,8% del mercato. Ad agosto Scudo, Doblò e Ducato occupano le prime 3 posizioni nella classifica dei van più venduti in Italia, mentre nei primi 8 mesi dell'anno Ducato è il furgone più venduto (12.320 immatricolazioni). La Fiat Topolino domina tra i quadricicli. In particolare, tra quelli leggeri elettrici, si attesta al 51,2% di quota di mercato ad agosto in crescita di 8,9 punti percentuali.