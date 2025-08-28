Stellantis, leggera flessione in Europa: -1,1% immatricolazioni luglio, -8,1% da inizio anno

Nel mese di luglio in Europa (Eu+Efta+Uk) Stellantis si è mossa in controtendenza rispetto al mercato (+5,9%). Il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa ha registrato 151.391 immatricolazioni, in calo dell'1,1% rispetto a luglio 2024, con quota di mercato scesa al 13,9% dal 14,9%, confermandosi alle spalle del gruppo Volkswagen (primo in Europa con una quota del 28,2%) e davanti al gruppo Renault (terzo con quota del 9,6%). Lo comunica Acea, specificando che nel periodo gennaio-luglio, le immatricolazioni di Stellantis in Europa sono state 1.192.746, in calo dell'8,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La quota di mercato è scesa al 15,1% dal 16,4%.

Per quanto riguarda la sola Unione europea, a luglio le immatricolazioni di Stellantis sono state 135.992 (-0,9%), con quota di mercato al 14,9% dal 16,1%. Nei 7 mesi, Stellantis ha immatricolato in Ue 1.047.094 unità, in calo del 9,9% su anno, con quota al 16,1% dal 17,8%.

Guardando ai singoli marchi del gruppo Stellantis, le immatricolazioni a luglio in Europa (Eu+Efta+Uk) di Peugeot sono state 48.027 (-2,6%), quelle di Opel/Vauxhall 39.279 (+7,1%), quelle di Citroen 26.333 (+0,1%), quelle di Fiat 22.314 (-6,5%), quelle di Jeep 10.422 (-0,5%), quelle di Alfa Romeo 4.317 (+39,1%). Ds ha registrato un -20,8% a 2.245 unità e Lancia/Chrysler -68,2% a 905 unità. Per quanto riguarda i primi 7 mesi dell'anno, le immatricolazioni di Peugeot sono state 411.792 (+4,3%), 241.385 per Opel/Vauxhall (-9,8%), 216.659 per Citroen (-13,3%), 172.926 per Fiat (-21,8%), 82.692 per Jeep (+1,7%), 37.442 per Alfa Romeo (+34%), 19.356 per Ds (-20,3%) e 7.401 per Lancia (-73,3%).

Nella sola Unione europea, Peugeot ha immatricolato 41.243 auto a luglio (-6,2%), Citroen 24.911 (+3,3%), Opel/Vauxhall 30.990 (+10,6%), Fiat 21.738 (-4,2%), Jeep 9.428 (-1,1%), Alfa Romeo 4.068 (+38%), Ds 2.218 (-17,7%) e Lancia 905 (-68,2%). Nei 7 mesi, Peugeot ha immatricolato 352.458 auto (+0,2%), Citroen 204.073 (-11,3%), Opel/Vauxhall 187.076 (-12,6%), Fiat 165.240 (-21%), Jeep 74.439 (-1,9%), Alfa Romeo 35.400 (+33,8%), Ds 18.261 (-21,9%) e Lancia/Chrysler 7.394 (-73,3%).