Stellantis, lo stabilimento di Cassino proroga lo stop produttivo fino alla fine di ottobre

Lo stabilimento Stellantis Cassino Plant non riaprirà nemmeno lunedì prossimo alla produzione delle auto: le linee di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e di Maserati Grecale continueranno a restare ferme, mentre ad operare all'interno dell'impianto sarà solo il reparto Presse e Plastica che produce anche per altri stabilimenti del gruppo. Lo ha annunciato oggi l'azienda ai sindacati, comunicando l'ulteriore stop per Lastratura, Verniciatura e Montaggio fino al 30 ottobre. Le giornate effettivamente lavorate questo mese sono solo cinque. Secondo notizie di fonte sindacale, l'intera produzione Alfa Romeo è stata spostata al Capannone 0 dove viene assemblata mediamente una decina di auto al giorno, interamente a mano.

E sempre secondo fonti sindacali sono state 100 al giorno le Grecale prodotte ma per una sola settimana. A metà dicembre verrà annunciato il piano per Cassino Plant ma i sindacati e la stessa Unindustria sono pessimisti dal momento che le aziende dell'indotto specializzate nella produzione degli stampi e delle linee per le nuove auto, proprio in questi giorni hanno rinnovato la solidarietà e dichiarano di non avere ricevuto progetti per nuovi modelli da sviluppare. In genere, la consegna dei progetti per la produzione di nuove auto avviene con oltre un anno di anticipo sull'effettiva messa su strada.