Stellantis: lo stipendio del nuovo ceo Filosa può arrivare a 23 mln nel 2028. Se raggiunge tutti obiettivi prefissati da azienda

Il nuovo amministratore delegato di Stellantis, Anontio Filosa, nel 2028 potrebbe arrivare percepire uno stipendio annuo di 23 milioni di dollari, se dovesse raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dall'azienda, secondo il calcolo dell'agenzia di stampa francese Afp confermando le indiscrezioni di stampa. Il 52enne italo brasiliano, nominato il 28 maggio come successore di Carlos Tavares alla guida del quarto gruppo automobilistico mondiale, si insedierà il 18 luglio in occasione dell'assemblea generale degli azionisti del gruppo. Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione dovrà conferirgli i poteri di Amministratore Delegato a partire dal 23 giugno. Secondo il documento sull'ordine del giorno dell'assemblea generale, pubblicato ieri sera, la remunerazione prevista per Filosa su base annuale è di 1,8 milioni di dollari.

Allo stipendio sono però affiancati anche una serie di bonus legati agli obiettivi, che potrebbero aumentare la somma. A partire dal 2026, per il suo primo anno completo come Ceo, Filosa potrebbe arrivare a guadagnare un massimo di 18 milioni di dollari. Questo importo potrebbe aumentare gradualmente negli anni successivi, fino a raggiungere i 23 milioni nel 2028. Una somma comunque inferiore a quella percepita da Carlos Tavares nel suo ultimo anno alla guida del Gruppo (23,1 milioni di euro). Oltre alla retribuzione, l'amministratore delegato di Stellantis beneficerà del jet privato della società e di una stretta protezione, secondo l'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale.