Stellantis-Microsoft, insieme su IA e cloud per accelerare trasformazione digitale. Più di 100 progetti congiunti, focus su cybersicurezza

Stellantis e Microsoft rafforzano la loro collaborazione con un accordo strategico quinquennale per accelerare la trasformazione digitale del gruppo automobilistico, puntando su intelligenza artificiale, cybersicurezza e infrastrutture cloud. L'intesa prevede il co-sviluppo di oltre 100 iniziative lungo l'intera catena del valore, dalle vendite all'assistenza clienti fino alle operazioni. La collaborazione unisce le competenze industriali e la presenza globale di Stellantis con le tecnologie cloud e di intelligenza artificiale di Microsoft, con l'obiettivo di rendere i processi più efficienti, scalabili e interconnessi. «Con la rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale, siamo stati tra i primi ad adottarla su larga scala in tutte le nostre attività", ha dichiarato il Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis, Ned Curic, sottolineando che «grazie alla collaborazione con Microsoft stiamo accelerando ulteriormente il nostro slancio sull'IA in tutta l'azienda».

Le applicazioni riguardano, tra l'altro, lo sviluppo e la validazione dei prodotti, la manutenzione predittiva e il miglioramento dei servizi digitali, con l'obiettivo di offrire esperienze sempre più personalizzate ai clienti. «Stiamo creando valore concreto per milioni di conducenti in tutto il mondo», ha affermato Judson Althoff, responsabile commerciale di Microsoft, evidenziando l'ambizione comune di guidare una trasformazione «responsabile e sicura» dell'intelligenza artificiale nel settore automotive. Un pilastro dell'accordo riguarda il potenziamento della cybersicurezza: Stellantis realizzerà un centro globale basato su tecnologie di IA per proteggere veicoli connessi, sistemi IT e operazioni industriali, migliorando la capacità di prevenire e individuare minacce informatiche su scala globale.

Parallelamente, il gruppo avvierà una modernizzazione dell'infrastruttura digitale attraverso la piattaforma cloud Microsoft Azure, con l'obiettivo di aumentare agilità e prestazioni e ridurre del 60% l'impatto dei data center entro il 2029. Il progetto punta a creare un ecosistema digitale più interconnesso e resiliente, a supporto sia dei servizi per i clienti sia delle attività produttive e logistiche. La collaborazione prevede inoltre l'introduzione diffusa di strumenti di intelligenza artificiale per i dipendenti, con migliaia di licenze già attivate per migliorare produttività e processi decisionali, nell'ambito di un percorso di innovazione destinato a rafforzarsi nei prossimi anni.