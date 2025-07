Stellantis, Mirafiori riparte con la 500 ibrida, target 100.000 auto. Piano Italia solido, per sito torinese da promesse a fatti

Le carrozzerie di Mirafiori ripartono. A novembre prenderà ufficialmente il via la produzione della nuova Fiat 500 ibrida. Sono in corso le attività di assemblaggio delle vetture preserie, che segnano una tappa fondamentale nel processo di industrializzazione del modello. A pieno regime si prevede una capacità produttiva annua di circa 100.000 unità in più e già quest'anno ne saranno prodotte 5.000. «Con l'avvio del secondo turno ci sarà la progressiva riduzione della cassa integrazione. Ci sarà anche un forte impatto sull'indotto perché sono coinvolti 145 fornitori italiani, di cui 70 piemontesi», ha spiegato Olivier Francois, responsabile Fiat e numero uno del marketing di Stellantis durante la preview del nuovo modello a Mirafiori. Per la presentazione è stato scelto un giorno simbolico: da sempre il mese di luglio, infatti, è quello della famiglia della 500. Proprio il 4 luglio è legato al lancio della nuova 500 nel 2007, sotto la guida di Sergio Marchionne, nel cinquantesimo anniversario del modello originale.

«E' l'auto più premiata nella storia di Fiat. Ed è tutta nostra: prodotta qui, a Mirafiori, fin dal primo giorno, e amata ovunque nel mondo. Un gioiellino. E fatemi dire, un manifesto. Ora si apre un nuovo capitolo: quella della 500 pragmatica» ha detto Francois che ha sottolineato anche il prezzo più accessibile rispetto alla versione elettrica e ha ricordato che nel 2027 per i 70 anni della 500 arriverà la nuova versione elettrica. Il manager Fiat ha definito Mirafiori «non solo un luogo di produzione, la casa di Fiat, il cuore pulsante di una storia iniziata nel 1957 con Dante Giacosa, e oggi centro nevralgico dell'innovazione Stellantis in Europa». «Il nostro piano industriale per l'Italia - ha affermato - mette Mirafiori e la 500 al centro del rilancio: a novembre celebreremo questo traguardo con la serie speciale 500 Torino, un omaggio alla città, ai suoi lavoratori e alle nostre radici. Torino vuol dire Fiat, e Fiat vuol dire Torino, per questo il lancio ufficiale si terrà proprio qui, nella nostra città".

La 500 ibrida sarà presentata durante il Torino Film Festival a novembre, le prime consegne sono previste per dicembre. La serie Torino avrà i colori della città, giallo e blu. Sindacati e istituzioni parlano di «un segnale positivo e concreto» per Mirafiori, anche se ribadiscono la necessità di portare a Torino anche un altro modello che consenta, oltre alla fine della cassa integrazione, di assumere giovani.