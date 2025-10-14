Stellantis, a Modena apre Bottega Fuoriserie Italia. Per personalizzazioni modelli dei vari brand. Imparato: «2026 anno crescita»

«Abbiamo un'idea molto importante per Modena: diventerà il polo dove faremo anche la customizzazione per diversi brand Stellantis, si chiamerà Bottega Fuoriserie Italia. Sarà un’evoluzione delle Officine Fuoriserie Maserati dedicate solo al brand». Così il ceo e il coo di Maserati, Jean Philippe Imparato e Santo Filici, a margine della presentazione di ‘Stellantis Philanthropy’, il programma di supporto alle comunità in cui l’azienda opera che, partendo dall’Italia, è destinato a espandersi a livello globale. “Sempre a Modena faremo le few e one off per Maserati e Alfa Romeo penso ad esempio alla 8C, 4C e 33 Stradale - hanno aggiunto - Modena è la capitale della Motor Valley, vogliamo riagganciarci con tutti i fornitori che sono presenti in questo meraviglioso luogo dell’automobile”.

«A settembre le vendite ai privati sono andate bene, tra l'8 e il 10% in più. Gli ordini sono in crescita del 20%. Anche i veicoli commerciali vanno bene. Quindi ci sono segnali di ripresa, il mercato si sta riprendendo". Lo ha detto Jean Philippe Imparato, Ceo del brand Maserati, a margine della presentazione Stellantis Philanthropy, il programma globale che riunisce le iniziative dedicate alle comunità in cui il gruppo è presente e che parte dall'Italia. "Ci sono tanti modelli in arrivo anche per Fiat nel 2026. Non voglio dare nessuna indicazione, ma potete essere sicuri che il 2026 sarà un anno di crescita Le prospettive sono buone anche per gli stabilimenti oggi fermi. Con il lancio della 500 ibrida a Mirafiori scriviamo una storia nuova che non ha niente a che vedere con quella che abbiamo vissuto", ha sottolineato.