Stellantis, nel 2025 il più pagato resta Tavares (11,9 mln) a Filosa “solo” 5,4 mln. Elkann scende a 2,45 mln di euro

A più di un anno dal suo addio come Ceo di Stellantis (era l'1 dicembre 2024) Carlos Tavares rimane il manager più pagato del Gruppo con una remunerazione totale che lo scorso anno è ammontata a 11.928.066 euro, per via di pagamenti differiti. Il dato è comunque meno della metà dei 23,08 milioni di salario del 2024 (valore che includeva incentivi, fringe benefits, retribuzione fissa e variabile e contributi pensionistici) e meno di un terzo dei 36,49 milioni del 2023.

Il dato fa impallidire la retribuzione dell'attuale Ceo Antonio Filosa che porta a casa 'solo' 5,42 milioni di euro, di cui 1,424 milioni di salario base, fringe benefits per 374.194 euro, incentivi di lungo termine per 1,508 milioni, benefit per 192.366 euro e altri compensi per 1,924 milioni. E' uno dei dati che emerge dall'Annual Report 2025, depositato alla Securities & Exchange Commission (Sec). Leggero calo poi per il presidente John Elkann, che scende a 2,45 milioni di euro (2,797 milioni nel 2024), di cui 960.293 euro di salario base, fringe benefit per 396.848 euro e incentivi di lungo termine per 1,093 milioni. Il dato non include ovviamente i dividendi incassati nel 2025 in quanto principale azionista del gruppo (dato che nel 2026 mancherà visto lo stop ai dividendi dopo il maxi rosso comunicato)