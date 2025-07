Stellantis: nel primo semestre ricavi -13% a 74,3 mld e perdita netta 2,3 mld. Filosa: «Prenderemo decisioni difficili ma necessarie»

Stellantis ha pubblicato i risultati definitivi per il primo semestre, che confermano i dati preliminari diffusi lo scorso 21 luglio. Nel primo semestre Stellantis ha riportato ricavi in calo del 13% su base annuale a 74,3 miliardi di euro (74,261 miliardi per la precisione), soprattutto a causa del calo anno su anno in Nord America ed Europa Allargata, in parte bilanciato dalla crescita in Sud America, e una perdita netta di 2,3 miliardi (2,256 miliardi), che include oneri netti per 3,3 miliardi esclusi dall’utile operativo adjusted (Aoi). Nel primo semestre 2024 il gruppo aveva registrato un profitto netto di 5,647 miliardi. Il gruppo automobilistico ha messo a segno un utile operativo adjusted di 540 milioni (94% da 8,463 miliardi), con un margine dello 0,7% (da 10%) e un cash flow delle attività industriali negativo per 2,287 miliardi (-158% da +3,97 miliardi).

Il cash flow industriale è negativo per 3,005 miliardi (da negativo per 392 milioni), con una generazione “contenuta” di Aoi è stata più che compensata dalle spese in conto capitale e dalle spese di ricerca e sviluppo. La società ha segnalato che “nel primo semestre è stato registrato un miglioramento sequenziale delle spedizioni, dei ricavi netti, dell'Aoi e del free cash flow industriale rispetto al secondo semestre 2024, con benefici derivanti dall'ampliamento della gamma di prodotti, dal rilancio del marketing e dalla rigorosa disciplina di gestione delle scorte”. Come ha spiegato la società, i risultati riflettono anche l'impatto negativo dei tassi di cambio, dei dazi doganali e del calo dei volumi dei veicoli commerciali leggeri in Europa. "Nonostante i risultati finanziari difficili, Stellantis sta attivamente gettando le basi per un futuro più solido attraverso cambiamenti nelle figure strategiche nel leadership team e un focus rinnovato", si legge in una nota.

Il 2025 "si sta rivelando un anno caratterizzato da difficoltà, ma anche da graduali miglioramenti. Confrontando il primo semestre del 2025 con il secondo semestre del 2024, sono evidenti i segnali di progresso, sotto forma di migliori volumi, ricavi netti e Aoi, nonostante l'intensificarsi delle difficoltà esterne". Lo ha detto il nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, commentando i risultati del primo semestre. "Il nostro nuovo Leadership Team, pur mantenendo un atteggiamento realista rispetto alle sfide che ci attendono, continuerà a prendere decisioni difficili ma necessarie per ripristinare una crescita redditizia e ottenere risultati significativamente migliori", ha detto.