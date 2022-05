Stellantis, nel primo trimestre il 21% è la quota mercato in Europa, 34% per veicoli commerciali leggeri

TORINO - Nel primo trimestre 2022 il gruppo Stellantis conferma la sua posizione per le autovetture e per i veicoli commerciali leggeri (LCV) in Europa con una quota di mercato del 21% e la leadership nei mercati di Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Grecia. Nel periodo, Peugeot e Citroen sono tra i primi 10 marchi più venduti nell’EU30 e Stellantis ha anche cinque modelli nella classifica dei primi 10 veicoli (Peugeot 208, Citroen C3, Peugeot 2008, Opel/Vauxhall Corsa e Fiat Panda) con la Peugeot 208 che è l’ auto più venduta in Europa. Stellantis conferma anche la sua leadership di mercato nell’EU30 per i veicoli commerciali leggeri con una quota del 34%, che equivale a vendite di quasi 145.000 veicoli nel primo trimestre 2022.

Per quanto riguarda i veicoli a basse emissioni (Lev), il gruppo automobilistico Stellantis ha significative quote di mercato, per autovetture e LCV, nei principali paesi europei come l’Italia (35,7% di quota di mercato), la Francia (30,3%) la Spagna (21,8%) e la Polonia (14,9%) nel primo trimestre 2022 ed è anche leader delle vendite LEV nel mercato dei veicoli commerciali leggeri EU30 con una quota del 44,5%. La Nuova Fiat 500, la Peugeot 3008 e la Peugeot 208, con oltre 34.000 unità di vendita complessive per il primo trimestre 2022, si confermano tra i Lev più venduti in Europa. Inoltre, la Nuova 500 è al terzo posto nel mercato dei Bev (veicoli elettrici a batteria) e la Peugeot 3008 è terza nel mercato dei Phev (veicoli ibridi plug-in).

«Il nostro impegno strategico per l’elettrificazione si basa su un investimento di oltre 30 miliardi di euro a livello globale tra il 2021 e il 2025 in elettrificazione e software, con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2038. Questo comporta il lancio di modelli sempre più rispettosi dell’ambiente e la collaborazione con partner di prim’ordine per trovare nuove soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti, ma anche attraverso la creazione di un’economia circolare sostenibile», ha commentato Maxime Picat, Chief Operating Officer Enlarged Europe.