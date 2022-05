Stellantis, nel trimestre ricavi in aumento del 12% a 41,5 mld di euro. Titolo in salita del 3,77%. Le consegne a 1.374.000 unità (-12%)

TORINO - Stellantis ha realizzato nel primo trimestre 2022 ricavi netti per 41,5 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto ai 37 miliardi di euro del primo trimestre 2021 pro-forma, “grazie a migliori prezzi e mix di prodotti, oltre a cambi di conversione più favorevoli”. I ricavi - spiega l’azienda - riflettono la forza dei nuovi prodotti, tra i quali Jeep Grand Cherokee L e Wagoneer/Grand Wagoneer per il North America; Ds4, Fiat New 500, Opel Mokka e la gamma di veicoli commerciali leggeri per la regione Enlarged Europe. Le consegne consolidate di Stellantis nel primo trimestre sono state 1.374.000 unità, in calo del 12% principalmente a causa della mancata evasione di ordini per l’approvvigionamento di semiconduttori.

I ricavi dei primi tre mesi del 2022 superiori alle attese spingono Stellantis a Piazza Affari. I titoli del gruppo automobilistico salgono del 3,77% a 13,306 euro, con un massimo toccato a 13,462 euro, mettendo a segno una delle migliori performance del Ftse Mib (+1,78%). Andamento in linea anche alla Borsa di Parigi, dove Stellantis sale del 3,62% con il Cac40 in progresso del 2%. Questa mattina, prima dell’apertura dei mercati europei, Stellantis ha pubblicato i ricavi e le consegne di auto per i primi tre mesi dell’anno: i ricavi netti sono saliti del 12% a 41,5 miliardi di euro, quando per il consensus l’attesa era di ricavi piatti rispetto a un anno fa a 37 miliardi di euro. Le consegne consolidate di auto, invece, hanno registrato una flessione del 12% a 1,374 milioni di unità, principalmente a causa della carenza di semiconduttori che hanno limitato la produzione e le consegne in Europa.

Sono stati superiori al consensus soprattutto i risultati in Nord America: ricavi netti di 20,69 miliardi contro una attesa per 17,9 miliardi. Sotto le previsioni, invece, quelli nell’area Enlarged Europe: 14,622 miliardi di euro contro una stima di 15,68 miliardi. Stellantis ha comunque confermato la guidance per l’intero anno. Come dichiarato dal direttore finanziario Richard Palmer, ‘la guidance per l’intero anno, con margini di risultato operativo rettificato a doppia cifra e flussi di cassa positivi, è confermata, nonostante le condizioni sfavorevoli in termini di approvvigionamenti e di inflazione, grazie al successo dei modelli e alle partnership strategichè.