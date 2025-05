Stellantis nomina il nuovo Ceo: è Antonio Filosa, manager italiano con carriera in FCA

Antonio Filosa - ha ufficializzato Stellantis - è il nuovo amministratore delegato. E' stato scelto all'unanimità dal cda dopo «un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni», da parte di uno speciale Comitato guidato da John Elkann. Attuale responsabile Americhe e Qualità, assumerà la carica dal 23 giugno. Sarà convocata un'assemblea straordinaria degli azionisti. Il cda lo ha scelto per «la sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore auto, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della ineguagliabile conoscenza dell'azienda e delle riconosciute qualità di leadership».

Filosa è entrato nel Gruppo Fiat nel 1999, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, tra cui quello di plant manager dello stabilimento di Betim (Brasile) e di head of Purchasing per la regione America Latina. Dal 2016 è stato inoltre head dell'Argentina e dal 2018 è COO per la regione America Latina di Fiat Chrysler Automobiles. Nel 2021 è stato nominato COO per il Sud America della neonata Stellantis, nel 2023 è diventato CEO del marchio Jeep e nell'ottobre 2024 è stato nominato COO per il Nord America. Le sue responsabilità sono aumentate ulteriormente nel dicembre 2024, quando è stato nominato COO per il Nord e il Sud America, e ulteriormente nel gennaio 2025, quando è stato nominato Chief Quality Officer. Filosa ha conseguito un master in ingegneria presso il Politecnico di Milano (Italia) e un MBA esecutivo in amministrazione aziendale presso la Fundação Dom Cabral (Brasile). Attualmente risiede in Michigan (USA).