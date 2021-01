Stellantis, nominato il Top Executive Team: Palmer cfo e Manley guida le Americhe. Composti 9 comitati per coordinamento prestazioni e strategia

TORINO - Stellantis, con l’obiettivo di creare un sistema di governance efficiente, ha nominato un «top executive team» e sono stati composti nove comitati dedicati al coordinamento di prestazioni e strategia aziendali (strategy council, business review, global program committee, industrial committee, allocations committee, region committee, brand committee, styling review e brand review). «Questo team altamente competitivo, impegnato e equilibrato farà leva sulle sue competenze congiunte e sui diversi background per guidare Stellantis affinchè divenga una azienda d’eccellenza», ha detto l’amministratore delegato Carlos Tavares. In particolare, l’ex Ceo di Fca Mike Manley è stato nominato Head of Americas, mentre Richard Palmer, che era Cfo di Fca, avrà lo stesso incarico anche in Stellantis.

Inoltre, Silvia Vernetti guiderà il global corporate office, Emmanuel Delay sarà chief performane officer, Yves Bonnefort chief software officer e Philippe de Rovira chief affiliates officer. Per quanto riguarda i brand, Vincent Cobee sarà alla guida di Citroen e Olivier Francois di Fiat e Abarth. Inoltre, Christian Meunier guiderà il marchio Jeep, Timothy Kuniskis Chrysler e Dodge, Mike Koval seguirà Ram, Micheal Lohscheller Opel & Vauxhall e Linda Jackson Peugeot. Per il segmento premium, Jean-Philippe Imparato si occuperà di Alfa Romeo, Beatrice Foucher di Ds e Luca Napolitano di Lancia. Nel segmento Luxury, Davide Grasso seguirà Maserati. Infine, Giacomo Carelli si occuperà di Leasys e Brigitte Courtehoux Free2Move.