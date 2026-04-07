Stellantis, nuova espansione dell'impianto Fiat in Algeria. L'obiettivo è aumentare la capacità produttiva annua da 90 a 135 mila veicoli

In Algeria, Stellantis ha annunciato oggi la seconda fase di espansione dello stabilimento del marchio italiano Fiat di Tafraoui, nei pressi di Orano, con l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva annua da 90 a 135 mila veicoli entro il 2028, creando oltre mille nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. Lo riferisce Stellantis Algeria in una nota, precisano che la fase prevede l'ampliamento delle linee di saldatura e assemblaggio delle auto, oltre alla realizzazione di un nuovo reparto verniciatura, per sostenere la crescita della produzione e rispondere alla domanda del mercato locale. Il progetto, spiega ancora Stellantis, rientra nella strategia industriale del gruppo in Algeria, confermando l'intenzione di rendere il Paese un hub regionale per la produzione automobilistica.

«L'evoluzione continua dello stabilimento di Tafraoui riflette la nostra ambizione di costruire un'industria automobilistica moderna e competitiva in Algeria», ha dichiarato Samir Cherfan, direttore operativo per Medio Oriente e Africa di Stellantis. Dal suo avvio a dicembre 2023, la produzione è cresciuta rapidamente, passando da 17 mila veicoli nel 2024 a 53mila nel 2025. Le linee di saldatura e verniciatura sono operative dal settembre 2025, preparando il lancio imminente della Grande Panda in Ckd. Questo investimento strategico, conclude la nota, creerà oltre 1000 posti di lavoro diretti e indiretti e offrirà nuove opportunità ai fornitori e partner industriali algerini, rafforzando l'integrazione locale e lo sviluppo dell'industria automobilistica nazionale.