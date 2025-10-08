Stellantis: nuove nomine Leadership Team, Cappellano al timone dell'Europa, Imparato nuovo Ceo Maserati

Stellantis procede spedita alla riorganizzazione del suo vertice con nuove nomine nel Leadership Team. Forte dello "slancio positivo" registrato negli ultimi mesi e in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato prevista per il 2026, Stellantis N.V. annuncia oggi le seguenti nuove nomine nel suo Stellantis Leadership Team (Slt). Emanuele Cappellano è nominato Head of Enlarged Europe and European Brands, in aggiunta al suo attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One.

Jean-Philippe Imparato si focalizzerà interamente sul potenziamento delle performance di Maserati, in qualità di Ceo, e Stellantis &You, riportando a Cappellano. Herlander Zola, attualmente Head of Commercial Operations Brazil and South America Light Commercial Vehicles è nominato Head of South America, succedendo a Cappellano. Samir Cherfan entra a far parte dello Slt mantenendo le sue responsabilità come Head of Middle East Africa and Micromobility. Grégoire Olivier, attualmente Head of China Strategy, è nominato Head of China and Asia-Pacific e membro dello Slt.

Francesco Ciancia, proveniente da Mercedes-Benz, tornerà in Stellantis come Global Head of Manufacturing a partire dal primo novembre. In tale data, Arnaud Deboeuf lascerà l’azienda per intraprendere altre opportunità. Ralph Gilles entra a far parte dello SLT come Global Head of Design. Philippe de Rovira, già responsabile della regione congiunta Asia-Pacific, Middle East Africa, lascia Stellantis per seguire altre opportunità di carriera, come reso noto a luglio.

Il Leadership Team ora è dunque composto da Antonio Filosa, Ceo e North America American Brands. Emanuele Cappellano, Enlarged Europe, European Brands Stellantis Pro One. Herlander Zola, South America. Samir Cherfan, Middle East Africa e Micromobility. Grégoire Olivier, China e Asia-Pacific. Davide Mele, Product Planning. Ned Curic, Product Development Technology. Sébastien Jacquet, Quality. Monica Genovese, Purchasing. Scott Thiele, Supply Chain. Francesco Ciancia, Manufacturing (a partire dal 1° novembre). Joao Laranjo, Chief Financial Officer. Xavier Chéreau, Human Resources. Clara Ingen-Housz, Corporate Affairs Communications. Ralph Gilles, Design.