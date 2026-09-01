Stellantis, nuove nomine in “Enlarged Europe”: Chardon è ceo di DS, Xavier Peugeot di Jeep e Thorel di Lancia

Dopo la nomina di Arnaud Belloni a Ceo dei marchi Fiat, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer (Cmo) per l'Europa, Stellantis ha annunciato nuove nomine nell'organizzazione Enlarged Europe, effettive a partire dal 1 settembre. Con riporto diretto a Emanuele Cappellano, Xavier Chardon viene nominato Ceo del marchio DS Automobiles in aggiunta alla sua attuale responsabilità in Citroën mentre Xavier Peugeot è stato nominato Responsabile del marchio Jeep in Europa, una posizione di nuova istituzione che riporta direttamente al Chief Operating Officer della Regione Enlarged Europe. Questo ruolo è stato creato per mettere a disposizione del marchio Jeep tutti gli strumenti necessari a rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti europei, rafforzare lo sviluppo nel mercato europeo in termini di prodotto, marketing e vendite. Roberta Zerbi, invece, focalizzerà la sua attività su Customer Journey Excellence e Network Development.

Di conseguenza, l'ente Commercial Operations Enlarged Europe, diretto da Maurizio Zuares, è stato riorganizzato come segue: Gaetano Thorel viene nominato Responsabile del marchio Lancia per Enlarged Europe, in aggiunta alla sua attuale responsabilità per Fiat e Abarth Enlarged Europe, riportando funzionalmente ad Arnaud Belloni. Laurent Diot viene nominato Responsabile del brand DS Automobiles Enlarged Europe, in aggiunta alla sua attuale responsabilità per Citroën Enlarged Europe, riportando funzionalmente a Xavier Chardon. Fabio Catone è confermato Responsabile per Enlarged Europe dei marchi Jeep, Ram e Dodge, riportando funzionalmente a Xavier Peugeot. «Queste nomine - ha commentato Emanuele Cappellano, Coo Enlarged Europe - rappresentano un ulteriore fondamentale passo nell'accelerazione dell'attuazione del nostro piano strategico Fastlane 2030.

Esse pongono le basi per una visione marketing europea incentrata su creatività e innovazione, rafforzano il percorso di crescita di Jeep attraverso una leadership dedicata e definiscono con maggiore chiarezza il posizionamento di Lancia e DS Automobiles come marchi specialistici, preservandone le identità distintive e, al contempo, rafforzandone l'integrazione rispettivamente con FIAT e Citroën. Desidero congratularmi con Arnaud per il suo ingresso in Stellantis, così come con tutti i colleghi che assumono nuove e più sfidanti responsabilità. Sono convinto - ha continuato - che ciascuno di loro svolgerà un ruolo fondamentale nel raggiungimento di queste priorità strategiche».