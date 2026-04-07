Stellantis, nuovi store Sustainera su eBay per vendere i ricambi originali usati provenienti da hub di Torino

SustaiNera, la business unit di Stellantis dedicata all'Economia Circolare, apre nuovi negozi online su eBay per la vendita di ricambi originali usati provenienti direttamente dal Centro di smontaggio veicolo dell'Hub di Economia Circolare di Mirafiori a Torino. I nuovi canali di vendita si aggiungono alla piattaforma digitale BParts su cui i ricambi usati provenienti da Mirafiori sono già disponibili, portando l'offerta totale in Europa a 12 milioni di pezzi. Il pubblico può accedere al magazzino di B-Parts tramite la piattaforma online (www.b-parts.com), nonché tramite Service Box e i cataloghi E-Per per i riparatori collegati a Distrigo, la rete di distribuzione di ricambi di Stellantis.

Nell'ambito della più ampia strategia di Economia Circolare di Stellantis, incentrata su Rigenerazione, Riparazione, Riuso e Riciclo, l'ampliamento dell'offerta di prodotti riutilizzabili provenienti dal Centro di smontaggio di Stellantis consente ai riparatori professionisti e agli utenti finali - spiega l'azienda - di accedere più facilmente a ricambi originali usati di alta qualità e perfettamente funzionanti disponibili per un'ampia gamma di marchi e di modelli. I componenti recuperati dal Centro di smontaggio veicoli di Torino alimentano ora uno stock di oltre 20.000 ricambi usati disponibili per l'acquisto tramite gli appositi negozi online SustaiNera su eBay, attivi in Francia, Germania, Italia e Spagna.