Nuovo traguardo storico per Leapmotor, il costruttore cinese partner strategico del gruppo Stellantis. Dalla linea di assemblaggio dello stabilimento produttivo di Jinhua è uscito ufficialmente il duemilionesimo veicolo prodotto in serie, un risultato che consacra l'azienda come la prima start-up cinese attiva nel settore dei New Energy Vehicle (NEV) a tagliare questo prestigioso traguardo industriale.

Come sottolineato in una nota ufficiale, questo risultato testimonia la straordinaria rapidità con cui il marchio è riuscito a scalare la propria capacità produttiva e a consolidare il proprio modello di business in un mercato altamente competitivo come quello della mobilità elettrificata.

Numeri da primato sul fronte commerciale. Il traguardo dei due milioni di unità prodotte arriva infatti in una fase di forte accelerazione delle vendite a livello globale. Nel solo mese di ottobre, le consegne mondiali di Leapmotor hanno toccato il record storico di 106.127 veicoli, confermando un trend di crescita estremamente solido: per il quarto mese consecutivo, infatti, il costruttore è riuscito a superare la soglia psicologica delle 100.000 unità mensili consegnate.

Crescita a doppia cifra nei primi dieci mesi dell'anno. Ancora più significativo è il bilancio cumulato dell'anno in corso. Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre, Leapmotor ha consegnato complessivamente 772.666 veicoli, mettendo a segno un balzo del 65,88% rispetto allo stesso arco temporale dell'anno precedente. Numeri che confermano la centralità del marchio asiatico nella strategia di elettrificazione globale portata avanti al fianco di Stellantis.