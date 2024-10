Stellantis: offerta gruppo sarà di 40 modelli Bev in Europa quest'anno. Fiat primo brand in Brasile, Italia, Turchia e Algeria

Quest'anno in Europa Stellantis avra un'offerta di 40 modelli BEV, la maggior parte dei quali costruiti sulle piattaforme innovative e flessibili multi-energy. Lo rende noto il gruppo, secondo cui «queste piattaforme permettono a Stellantis di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, adattandosi ai bisogni locali e regionali». Le Peugeot E-3008 ed E-5008, basate sulla piattaforma STLA Medium, offrono fino a 700 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. Negli Stati Uniti, Stellantis ha annunciato un investimento di oltre 406 milioni di dollari in tre stabilimenti del Michigan per supportare la tecnologia multi-energia e la flessibilita produttiva, consentendo l'adattamento a vari scenari di elettrificazione.

Stellantis ha collaborato con la Commissione francese per le energie alternative e l'energia atomica (CEA) per sviluppare celle per batterie di nuova generazione. Questa collaborazione, si legge in una nota, «mira a garantire prestazioni piu elevate, una durata utile superiore e una minore impronta ambientale, per favorire l'accessibilita e la sostenibilita dei veicoli elettrici a batteria». Stellantis prevede inoltre di incorporare le batterie allo stato solido di Factorial in una flotta di nuovissime Dodge Charger Daytona basate sulla piattaforma STLA Large entro il 2026, un passo fondamentale per arrivare alla produzione di massa della tecnologia delle batterie allo stato solido.

«Fiat è leader in Sud America con una quota di mercato del 14,5% e il brand numero 1 in Brasile, Italia, Turchia e Algeria». E' quanto si legge in un comunicato del gruppo guidato da Carlos Tavares. Invece «la Fiat 500e e leader europeo tra i BEV del segmento A con una quota di mercato del 45%; la Peugeot E-208 e leader tra i BEV del segmento B in Europa», prosegue la nota, che precisa come «Stellantis Pro One e numero 1 nei veicoli commerciali in Europa e Sud America; rimane al primo posto nella quota europea di BEV con il 32,8%".