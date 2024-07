Stellantis: oltre 20 nuovi modelli in arrivo nel 2024, anche prime vetture Leapmotor

Stellantis ha in programma oltre 20 lanci in programma per il 2024, tra cui una versione rinnovata del Ram 1500, una gamma di van europei e Peugeot 3008, il primo veicolo nato sulla nuova famiglia di piattaforme Stla. Lo sottolinea una nota in cui si legge che - ricevute tutte le autorizzazioni necessarie per il lancio di Leapmotor International Jv - il gruppo è pronto a trarre vantaggio «dalla competitività dei costi di Leapmotor e i progressi in termini di sistemi di propulsione e connettività" con il lancio dei primi veicoli elettrici, il SUV C10 e la T03. Il lancio iniziale avverrà in Europa allargata, seguita da Sud America, Medio Oriente & Africa e India & Asia-Pacifico entro la fine del 2024.