Stellantis, ondata di prodotti nel 2025: lanciati 10 modelli. Nel secondo semestre arrivano quattro novità

«Un'ondata di prodotti per un'ulteriore crescita». Lo dice Stellantis nella nota sui conti del semestre. Sono in tutto 10 i nuovi modelli nel 2025, inclusi tre su piattaforma Stla Medium nel secondo semestre: Jeep Compass, Citroën C5 Aircross e Ds N. 8, che si aggiungono ai recenti lanci dei modelli Peugeot 3008, 5008 e Opel/Vauxhall Grandland basati su Stla Medium. Quattro nuovi modelli sono stati lanciati nel primo semestre: Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda, Opel/Vauxhall Frontera, Ram ProMaster Cargo Bev, oltre ad aggiornamenti di prodotti come Ram 2500 e 3500 Heavy Duty, Citroën C4/C4X e Opel Mokka. I nuovi prodotti hanno contribuito - spiega Stellantis - a un aumento di 127 punti base della quota di mercato Ue30 rispetto al secondo semestre del 2024 e a un miglioramento significativo dei portafogli ordini in Nord America, che possono supportare le prestazioni future. Ram ha annunciato il ritorno del motore Hemi V-8 da 5,7 litri nel Ram 1500 del 2026.

I primi pickup arriveranno nei concessionari nella seconda parte del 2025. La seconda metà del 2025 vedrà anche il ritorno in produzione di molti altri prodotti: la Jeep Cherokee ibrida e la Dodge Charger SixPack con motore a combustione interna, entrambe in pausa produttiva dal 2023. Si unisce alla famiglia anche la Charger Daytona a quattro porte. Peugeot ha annunciato il ritorno della sua gamma Gti con la nuova 208 Gti, presentata alla 24 Ore di Le Mans lo scorso giugno 2025. Inoltre, il pick-up Fiat Titano è stato lanciato nel mercato argentino, con un nuovo motore e una nuova trasmissione, ed è adesso prodotto nello stabilimento di Córdoba, in Argentina.