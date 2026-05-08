Stellantis, Opel verso produzione nuovo C-Suv in Europa in ambito jv con Leapmotor

Opel, il brand del gruppo Stellantis, intende produrre un nuovo C-Suv in Europa, primo modello della partnership ampliata prevista con Leapmotor. In vista dell'Investor Day di Stellantis del prossimo 21 maggio, Opel ha presentato un progetto chiave in fase di sviluppo nella sua strategia di modello, appunto un Suv completamente nuovo, elettrico, nel segmento C e competitivo, che estenderebbe la gamma attuale. Con Stellantis e Leapmotor che stanno valutando un'espansione della loro partnership, il nuovo veicolo è pensato come modello per una collaborazione globale efficiente. Inoltre, consentirà al produttore tedesco di fare un passo avanti in termini di elettrificazione e scalabilità nel minor tempo possibile, con le vendite del nuovo Suv previste già nel 2028 (è previsto in vendita insieme all'attuale gamma Suv composta da Opel Grandland, Frontera e Mokka). "Il Suv sarebbe progettato e creato da noi alla Opel di Rüsselsheim e sviluppato da team internazionali situati in Germania e Cina.

La partnership con Leapmotor dovrebbe consentire un tempo di sviluppo inferiore a due anni", ha detto il Ceo di Opel, Florian Huettl. Il nuovo veicolo dovrebbe utilizzare componenti dell'ultima architettura elettrica e tecnologia delle batterie Leapmotor, combinati con il design di Opel. Il nuovo Suv beneficerebbe della rete produttiva Stellantis in Europa e la sua produzione a Saragozza, in Spagna, insieme all'Opel Corsa, è in fase di valutazione. "Questo spirito innovativo definisce il prossimo capitolo della nostra collaborazione globale con Leapmotor e Opel sta assumendo un ruolo pionieristico con questo progetto", ha aggiunto Xavier Chéreau, presidente del consiglio di sorveglianza di Opel e Chief Human Resources & Sustainability Officer di Stellantis. Le parti stanno attualmente proseguendo studi di fattibilità e lavori di pre-sviluppo secondo accordi esistenti e stanno continuando le discussioni verso una potenziale cooperazione industriale più ampia.