Stellantis: Ostermann: «Dati primo semestre sotto nostro potenziale. Abbiamo molto lavoro da fare»

I risultati preliminari che Stellantis ha messo a segno nel primo semestre "sono molto sotto il nostro potenziale, anche considerando i forti venti contrari con cui l'industria dell'auto nel suo complesso ha dovuto fare i conti nel primo semestre". Lo ha detto Doug Ostermann, Cfo di Stellantis, nella call a commento dei dati preliminari del primo semestre 2025 (ricavi per 74,3 miliardi di euro, perdita netta per 2,3 miliardi e Aoi per 0,5 miliardi) e i numeri sulle consegne consolidate a livello mondiale per il secondo trimestre (-6% a 1,4 milioni di unità).

"Abbiamo molto lavoro da fare, in particolare per quanto riguarda la ripresa commerciale. Ci sono stati comunque dei miglioramenti, per esempio c’è stata una riduzione dell’outflow. Ovviamente non siamo contenti del punto in cui siamo, ma rispetto al periodo precedente si vedono alcuni passi avanti. Abbiamo molto lavoro da fare", ha detto Ostermann. Nel primo semestre 2024, Stellantis aveva messo a segno ricavi per 85 miliardi di euro (-14% rispetto allo stesso periodo 2023), un utile netto di 5,6 miliardi (-48%) e un utile operativo rettificato (Aoi) di 8,5 miliardi (in calo di 5,7 miliardi).