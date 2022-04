Stellantis: partecipa a test in USA su tecnologie per veicoli connessi 5G

BLACKSBURG - Stellantis ha partecipato ai test sulle tecnologie MEC (MULTI-ACCESS EDGE COMPUting) e di comunicazione per veicoli connessi con rete cellulare 5G condotta dalla 5G Automotive Association (5GAA) a Blacksburg, in Virginia, negli Stati Uniti. La prova «live» del nuovo concetto di sicurezza per i conducenti e i pedoni ha sperimentato una nuova tecnologia di roaming per la sicurezza del traffico. Il concept dell’ auto connessa 5GAA usa telecamere e sensori fissi installati in loco, per raccogliere dati che si aggiungono a ciò che il veicolo può ‘vederè usando i propri sistemi di bordo.

Con una connessione cellulare 5G ad alta velocità e la tecnologia Mec, il sistema può prendere decisioni velocemente nel punto in cui i dati vengono raccolti, ad esempio a un incrocio, per comunicare eventuali rischi di sicurezza ai pedoni e ai veicoli in arrivo. Tra i partner di 5GAA che hanno partecipato al programma in Virginia ci sono anche Intel, Verizon, American Tower, CapGemini, Telus, Harman, Virginia Tech Transportation Institute e il Virginia Department of Transportation. Stellantis partecipa a diverse iniziative in tutto il mondo, tra cui un programma di test analogo a Torino, per valutare la tecnologia cellulare 5G e la gestione di grandi volumi di dati. I dispositivi di test installati sulla Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in permettono al veicolo di segnalare alle infrastrutture circostanti la propria posizione per avvertire i pedoni e gli altri veicoli, oltre a ricevere segnalazioni di emergenza dalla rete cellulare. «Rendere le strade più sicure per conducenti e pedoni è l’obiettivo finale dello sviluppo di queste tecnologie di nuova generazione», ha detto Ned Curic, chief technology officer di Stellantis.