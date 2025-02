Stellantis, partnership con Ayvens su auto usate: si rafforza modello economia circolare

Stellantis e Ayvens, marchio francese della mobilità sostenibile nato dall'esperienza di Ald Automotive e LeasePlan, hanno avviato una collaborazione per il ripristino dei veicoli rientrati a fine noleggio e destinati a un nuovo contratto. Con questa partnership, i veicoli Stellantis noleggiati da Ayvens saranno ricondizionati presso il Circular Economy Hub di Mirafiori, a Torino. L'area dedicata al ricondizionamento dei veicoli copre 5.000 metri quadrati e ora gestirà anche i veicoli di Ayvens per un volume iniziale di oltre 1.000 veicoli all'anno.

I veicoli usati destinati al ri-noleggio saranno sottoposti a verifiche e, poi, ricondizionati con interventi mirati di meccanica e carrozzeria. "Questa partnership rappresenta la conferma dell'impegno di Stellantis a essere un attore forte nell'economia circolare e a contribuire alla decarbonizzazione in linea con la strategia del gruppo", ha detto Francesco Monaco, direttore SustainEra Europa, dicendosi "orgoglioso della fiducia che Ayvens ripone nei nostri servizi e questo rappresenta un forte incentivo a proporre Stellantis Sustainera come riferimento nell’automotive per il ricondizionamento dando nuova vita alle auto usate, rimesse su strada nelle migliori condizioni".

La partnership nasce da un interesse comune nel promuovere un business sostenibile grazie l'adozione del modello di economia circolare volto a estendere il più possibile la vita utile dei componenti e dei veicoli, ridurre gli sprechi e la domanda di nuove materie prime, offrendo al contempo prodotti e servizi più accessibili. La collaborazione "rappresenta per noi un ulteriore tassello nello sviluppo del nostro modello di business, orientato all’attività di gestione dei veicoli provenienti dal primo ciclo di noleggio. Si tratta di una esclusiva per un operatore del noleggio quale è Ayvens al di fuori del circuito di Stellantis e siamo certi che questa collaborazione porterà benefici a entrambe le parti e al settore", ha aggiunto Antonio Stanisci, commercial director di Ayvens Italia.