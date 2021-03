Stellantis: per Fca un 2020 in pareggio. Ebit adjusted a 3,7 miliardi, con un margine al 4,3%

MILANO - Fca ha chiuso il 2020, quando non era ancora stata completata la fusione con Psa per la creazione di Stellantis, con un risultato in sostanziale pareggio. Nell’intero 2020 Fca ha messo a segno un utile in calo del 99% a 24 milioni di euro, 0,02 euro per azione, utile netto adjusted in calo del 57% a 1,863 miliardi e ricavi in calo del 20% a 86,676 miliardi di euro. L’Ebit adjusted dell’intero anno si è attestato a 3,7 miliardi, con un margine al 4,3%, mentre il free cash flow industriale si è attestato a 0,6 miliardi di euro. Per quanto riguarda il quarto trimestre, Fca ha messo a segno risultati record per il gruppo (Ebit adjusted 2,3 miliardi, con un margine dell’8,2%) e in Nord America (ebit adjusted 2,2 miliardi, con un margine dell’11,6%). Più nel dettaglio, nell’ultimo periodo dell’anno l’utile netto si è attestato in calo dell’1% a 1,561 miliardi di euro, l’utile netto adjusted è salito del 20% a 1,843 miliardi, mentre i ricavi sono scesi del 4% a 28,588 miliardi. Per Fca il flusso di cassa industriale si è attestato a 3,856 miliardi di euro nel quarto trimestre ed è stato positivo per 0,6 miliardi nell’intero anno, con un rialzo per entrambi i dati.

Le consegne di vetture a livello globale nel 2020 sono calate del 22% a 3,435 milioni di unità, a causa delle ricadute del Covid-19 che nel corso dell’anno ha provocato un forte calo della domanda e sospensioni della produzione nelle fabbriche. Da segnalare i risultati di Maserati, che nel quarto trimestre ha visto salire i ricavi a 551 milioni di euro (quelli del 2020 sono calati a 1,384 miliardi), con un Ebit adjusted di 12 milioni nel trimestre (in aumento di 52 milioni, grazie all’aumento dei volumi e al mix favorevole di modelli e mercato, soprattutto in Cina) e negativo per 232 nell’intero anno. Per quanto riguarda le regioni geografiche, in Nord America Fca ha riportato ricavi per 19,08 miliardi nel quarto trimestre e 60,322 miliardi nel 2020, con consegne in calo a 1,842 milioni nell’intero anno. Nella regione Asia-Pacifico i ricavi si sono attestati a 918 milioni nel quarto trimestre e a 2,381 miliardi nell’anno, nell’area Emea il giro d’affari è salito a 5,725 miliardi nel quarto trimestre ed è calato a 16,28 miliardi nel 2020 e infine nell’area America Latina i ricavi sono scesi a 1,974 miliardi nel quarto trimestre e 5,305 miliardi nell’anno.