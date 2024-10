Stellantis, per stabilimenti francesi previsto piano di produzione a metà novembre

Tutti gli stabilimenti francesi di Stellantis avranno un piano di produzione triennale entro la metà di novembre. A dichiararlo all’Afp Xavier Chereau, direttore delle risorse umane del gruppo, a margine del Salone dall’Auto di Parigi dove alcuni dipendenti hanno protestato, preoccupati del loro futuro lavorativo dopo i cali produttivi. Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, Chereau ha dichiarato che il telelavoro rimane un “vantaggio competitivo” per attirare i giovani dipendenti e che rimane fissato al 50% del tempo di lavoro per i dipendenti che ne hanno diritto, cioè tra i due e i tre giorni alla settimana.

Il telelavoro può tuttavia essere riorganizzato con “flessibilità, buon senso e pragmatismo”, se è necessario rispettare le scadenze nella progettazione o nella consegna di determinati veicoli. Il piano di partecipazione azionaria dei dipendenti sarà inoltre esteso nel novembre 2024 a quasi tutti i dipendenti del Gruppo in tutto il mondo, ossia 230.000 persone. Senza un importo minimo e con un contributo di compensazione pari al 100% dell'importo fino a 1.000 euro, l'azienda intende aumentare gradualmente la partecipazione azionaria dei dipendenti fino al 5%, rispetto all'attuale 1,8%.