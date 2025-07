Stellantis, perdite nette per 2,3 miliardi nel semestre. Consegne in calo del 6% a 1,4 milioni di veicoli

Stellantis stima per il primo semestre ricavi globali pari a 74,3 miliardi di euro e perdite nette per 2,3 miliardi. Il risultato operativo rettificato è positivo per 0,5 miliardi. In assenza di una guidance finanziaria, sospesa dall'azienda il 30 aprile 2025, le previsioni degli analisti finanziari - spiega Stellantis - costituiscono attualmente il parametro principale per le aspettative dei mercati. Il fine della divulgazione dei seguenti dati finanziari preliminari relativi al primo semestre 2025 è di colmare la differenza tra le previsioni degli analisti e la performance dell'azienda per il periodo.

Stellantis spiega quali fattori «hanno avuto un impatto significativo sui risultati del primo semestre del 2025: la fase iniziale delle azioni intraprese per migliorare le prestazioni e la redditività, con i nuovi prodotti che dovrebbero fornire maggiori benefici nella seconda metà del 2025; circa 3,3 miliardi di euro di oneri netti al lordo delle imposte, principalmente legati ai costi per la cancellazione di programmi e alla svalutazione di piattaforme, all'impatto netto della recente normativa che elimina la sanzione prevista dal regolamento Cafe (Stati Uniti) e alle ristrutturazioni, che sono stati esclusi dall'utile operativo rettificato (Aoi) in linea con la definizione di Aoi della società; gli impatti negativi sull'Aoi derivanti da costi industriali più elevati, dal mix geografico e di altra natura e dalle variazioni dei tassi di cambio; i primi effetti delle tariffe statunitensi, 0,3 miliardi di euro di dazi netti sostenuti e la perdita di produzione già programmata legata all'attuazione del piano di risposta dell'azienda». I risultati finanziari del primo semestre del 2025 saranno resi noti, come programmato, il 29 luglio e in tale data sarà organizzata una call da parte del ceo Antonio Filosa e del cfo Doug Ostermann.

Scivola il titolo Stellantis in avvio di seduta in Pizza Affari dopo i preliminari del secondo trimestre. Il titolo cede il 3% a 7,67 euro dopo aver annunciato consegne in calo del 6% a 1,4 milioni di veicoli.