Stellantis e Petronas lanciano lubrificante ottenuto da oli base rigenerati

Stellantis e Petrona Lubricants International lanciano Selenia SUSTAINera, la nuova gamma di lubrificanti sviluppata in co-branding. Una linea di prodotti, ottenuta da oli base rigenerati, che riduce il carbon footprint. Selenia SUSTAINera e progettata con una tecnologia avanzata e il 30% della formulazione impiega oli base rigenerati di elevata qualita. Il prodotto conferma l'impegno a favore della sostenibilita anche grazie ad un imballaggio realizzato con il 50% di plastica riciclata e riciclabile al 100%. La gamma offre un'eccezionale protezione del motore, senza compromessi a livello di qualita, analoga a quella delle formulazioni di olio base vergine.

Hezlinn Idris, Managing Director e Group Chief Executive Officer di Petronas Lubricants International, ha dichiarato: «Grazie a questa partnership, abbiamo instaurato una sinergia che combina l'approccio orientato al futuro di Stellantis per proporre una mobilita sostenibile, sicura e accessibile, con la nostra esperienza nell'assicurare prestazioni superiori dei motori, derivante dal nostro ruolo e dall'innovazione in Formula Uno. La trasformazione dei rifiuti in prodotti di valore non solo ci consente di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, ma ci porta ancora piu avanti nel raggiungimento del nostro obiettivo verso le zero emissioni di carbonio».