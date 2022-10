Stellantis, business unit per economia circolare: 2 mld ricavi entro 2030. Tavares: «Vita veicoli più lunga e materiali riciclati»

TORINO - Stellantis ha annunciato oggi un piano globale per la sua Business Unit dedicata all’economia circolare con l’obiettivo di raggiungere oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro il 2030 e di guidare l’ambizioso obiettivo di decarbonizzazione dell’azienda, che prevede di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038. Come una delle sette business unit annunciate nel piano strategico Dare Forward 2030, la Circular Economy Business Unit sta ampliando il suo approccio rigoroso e a 360 gradi basato sulla strategia delle 4R - reman, repair, reuse, recycle ovvero riequipaggiare, riparare, riutilizzare e riciclare - per far fronte alle responsabilita etiche dell’azienda per il futuro e per apportare valore finanziario a Stellantis. Il piano della Business Unit dedicata all’Economia Circolare di Stellantis, annunciato oggi, prevede un’aggressiva scalata dei volumi e l’espansione in nuovi Paesi, assicurando al tempo stesso costante innovazione e riqualificazione delle nuove tecnologie.

A settembre, Stellantis ha annunciato che il suo principale Circular Economy Hub nascera nel 2023 presso il complesso di Mirafiori, in Italia. L’operazione dedicata consentira di ampliare le attivita attuali di Stellantis e sosterra il suo modello di business ’dalla culla alla cullà in Europa. L’hub ospitera tutte le attivita di ricondizionamento dei veicoli, demolizione e rigenerazione, con l’obiettivo di espandersi ulteriormente a livello globale. L’ambizione della business unit e anche complementare all’acquisizione del 2016 di Aramis, leader europeo nell’acquisto e nella vendita online multimarca di auto usate, che entro la fine dell’anno disporra di sette centri di ricondizionamento interni, posizionati strategicamente nell’Europa occidentale e centrale. Oltre agli hub dell’economia circolare, la business unit utilizzera i ’local loops’ (circuiti locali) per mantenere i prodotti e i materiali all’interno dei Paesi, accelerando le consegne ai clienti. Con l’espansione delle attivita di economia circolare, l’unita aziendale dedicata di Stellantis, che oggi ha annunciato il suo piano, sta lanciando anche il nuovo marchio SUSTAINera per parti e accessori, che permette un risparmio di materiali fino all’80% e di energia fino al 50% rispetto ai pezzi nuovi equivalenti. I valori sono determinati dall’analisi del ciclo di vita del corrispondente best-seller di ogni famiglia di prodotti, secondo una metodologia approvata da Sphera, societa indipendente.

«Il marchio SUSTAINera rappresenta la nostra promessa di fornire ai clienti prodotti e servizi sostenibili, trasparenti e convenienti per tutte le marche di veicoli, senza compromettere la qualita, preservando l’ambiente attraverso la diminuzione dei rifiuti e l’utilizzo di risorse del nostro pianeta», ha dichiarato Alison Jones, vicepresidente senior della Circular Economy Business Unit di Stellantis. Un piano per la Business Unit dedicata all’economia circolare di Stellantis «per il nostro futuro e per dare valore al gruppo», oltre alla volontà di «estendere la vita dei veicoli il più a lungo possibile e usare materiali riciclati». Lo ha detto il ceo di Stellantis Carlos Tavares in video prima della presentazione del piano della Circular Economy Business Unit del gruppo.